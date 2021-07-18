إخماد حريق بقطعة أرض في البحيرة

نشب حريق محدود بقطعة أرض بمركز شرطة بدر في محافظة البحيرة، اليوم، ونجحت الحماية المدنية في إخماده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتبين أنه حريق «محدود» بقطعة أرض مشون بها باليتات خشبية ملك (تاجر - مقيم بمحافظة المنوفية) ، وملاصقة لأحد المصانع ملك (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية).. إثر تطاير شرر حال قيام أحد لحامى المعادن بتركيب وتثبيت تندة معدنية على سور المصنع الملاصق لسور قطعة الأرض المشار إليها «دون عمد»، نظراً لتلاصق مكان تركيب التندة مع سور قطعة الأرض، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.