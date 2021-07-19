أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-7-2021 في مصر

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين، لتحافظ على الثبات منذ بداية الشهر الجاري، بسبب اتجاه الكثير من المواطنين لشراء اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتوقعت الغرفة تراجع الأسعار خلال الأسابيع القليلة نتيجة لانخفاض الطلب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 19 يوليو، بالأسواق المصرية وفقا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، وذلك في التقرير التالي..

أسعار الدواجن البيضاء

وبحسب رئيس الشعبة، تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، ما بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 30 و31 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة، إلى 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبينما أكدت الشعبة أن سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد، بلغ نحو 15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا، يصل سعر بيع كتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى 65 جنيهًا، وسجل سعر كتكوت البط الأبيض الممتاز عمر يوم واحد اليوم الأحد، نحو 7 جنيهات، بينما بلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، ووصل سعر البط المولار يوم واحد، إلى 16 جنيهًا، وبلغ سعر بط مولار 17 يومًا، فرز أول ممتاز نحو 35 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، بين 7 و9 جنيهات.

أسعار السمان اليوم

وصل سعر بيع السمان حي هجين 180 جراما، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، 9 جنيهات، كما بلغ سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، نحو 5.50 جنيه، وسعر بيع السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه.

وبحسب رئيس الشعبة الدكتور عبد العزيز السيد، فانه يتوقع تراجع أسعار الدواجن بمشتقاتها خلال الفترة القادمة، بسبب تراجع الطلب والاتجاه نحو اللحوم الحمراء.