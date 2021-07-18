عاجل.. تحديد هوية جثة الفتاة المقسومة نصفين ودون رأس بالجيزة

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات، في واقعة العثور على جثة فتاة مقسومة نصفين ودون رأس داخل حقيبة سفر بطريق الواحات البحرية التابع لمحافظة الجيزة، إن أجهزة البحث تمكنت من تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها فتاة في العقد الثاني من عمرها.

ورجحت التحريات أن الجريمة الغرض منها انتقامي، وأن الجاني استخدم في جريمته آلة حادة «سكين» أو «ساطور» لتقطيع الجثة.

وأضافت المصادر أنه جار استكمال عمليات الفحص من أجل الوقوف على ملابسات الجريمة، وتحديد المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة مقسومة لنصفين، ودون رأس على طريق الواحات البحرية، لينتقل على الفور إلى مكان الحادث فريق من البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث.