الهند تسجل 38164 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الهندية، 38164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، و499 حالة وفاة، بجانب تسجيل 38660 حالة شفاء جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس إلى 414108 حالة

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31144229 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 414108 حالة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء من «كورونا»، 30308456 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة، اليوم، إن 247 بحارًا من وحدة تشونجهاي التي يبلغ قوامها 301 فردا المكلفة بمهمة مكافحة القرصنة في المياه قبالة السواحل الأفريقية، أصيبوا بالفيروس.

وأضافت الهيئة في بيان: «أظهرت نتائج الاختبار على جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 301 في وحدة تشونجهاي أن 247 كانت نتيجة اختبارهم إيجابية خرجت نتيجة اختبار 50 فردا سلبية. وخرجت 4 عينات غير واضحة».

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، انه من المتوقع أن يعود جميع أفراد الخدمة إلى البلاد، غدا الثلاثاء، حيث قررت الحكومة الكورية نقلهم جوا،ً وأرسلت ناقلتين جويتين من طراز«كي سي 330» KC-330، إلى إفريقيا، أمس الأحد لهذا الغرض.