اليوم.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفة

يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، على صعيد عرفة، ركن الحج الأعظم، بعد أن تجمعوا، أمس الأحد، في «منى» بيوم التروية، وهو أول مناسك الحج، حيث يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد جبل عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

وبعد مغيب شمس يوم عرفة، يبدأ الحجاج في التوجه إلى «مزدلفة»، ليبيتوا ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى مجددا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والمبيت ورمي الجمار خلال أيام التشريق الثلاثة.

وأمس الأحد، تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية في ليلة وقفة عرفات، وقام الفريق المكلف من الإدارة العامة لمجمع «الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة» بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

تركيب الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة: 4 جوانب مفرقة وستارة الباب

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد أنه رُكبت الكسوة الجديدة والمكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب، إذ رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الـ4 على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجانب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجانب، بعد أن حُلّت حبال الجانب القديم، بتحريك الجانب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجانب القديم من أسفل وبقي الجانب الجديد، وتكررت العملية 4 مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واصلت امس الاحد، استقبال أفواج الحجاج، في يوم التروية، وقاموا باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وكالة شؤون المسجد النبوي تستكمل استعداداتها لاستقبال المصلين الذين سيتوافدون على المسجد

وأكملت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم، استعداداتها لاستقبال المصلين الذين سيتوافدون على المسجد النبوي في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة وصلاة عيد الأضحى من خلال استنفار جميع الطاقات البشرية والآلية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري بأن الوكالة جندت قرابة 2500 موظف وموظفة وقرابة 4000 آلاف عامل وعاملة وقرابة 900 متطوع ومتطوعة بالإضافة لقوة أمن المسجد النبوي وقوة أمن الحج والعمرة، لتسهيل وصول المصلين للمسجد النبوي الشريف.

رئيس لجنة الحج العليا يشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

ووقف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى، مشددا خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة «كورونا».

من جانبه، تفقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

بدورها، دعت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، للبعد عن الإجهاد العضلي، أثناء تأدية مناسك الحج الناتج عن ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة العنيفة، فيما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أو أمراض مؤثرة على الصحة العامة بين الحجاج.

وأشار «العالي»، خلال مؤتمر صحفي لحج عام 1442، في العوالي بمكة المكرمة بمشاركة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب والمتحدث الرسمي بوزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن سعيد، إلى تجهيز 13 مستشفى تقدم خدماتها الصحية، 3 منها في المشاعر المقدسة و10 داعمة لها في مكة المكرمة، إلى جانب مستشفى ميداني متنقل يواكب مراحل تأدية مناسك الحج وكذلك مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50 منتشرة في مختلف مواقع المشاعر، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف متعددة الخدمات والأغراض ومنها المتقدمة التي تقدم الرعاية المكثفة منها 180 سيارة إسعاف تقدم من خلال وزارة الصحة ومجموعة من القطاعات الصحية الأخرى.

وتشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بسيارة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق، وفقا لما ذكرته وكالة الاتنباء السعودية الرسمية «واس».

وتُشارك المديرية العامة لحرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بقوة مساندة لقيادة قوات أمن الحج في مشعر منى، وفرق من البحث والإنقاذ في خطة الطوارىء بالمشاعر المقدسة، ضمن الجهات الأمنية المساندة في تنفيذ الخطط التشغيلية الأمنية وخطط الطواريء في الحج.

وأكملت أمانة منطقة المدينة المنورة استعداداتها لتنفيذ الخطة التشغيلية للمسالخ وسوق الأنعام خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذكرت وكالة «واس»، أنه وضمن جهودها في تنظيم عملية الذبح واستيعاب الطلب الكبير على المسالخ أتاحت أمانة منطقة المدينة المنورة تقديم الخدمة عن طريق7 مسالخ و27 مطبخا مرخصا تتوزع على جميع أحياء المدينة المنورة لتدعم أعمال المسالخ الرئيسية، فيما تخضع جميع المسالخ والمطابخ لرقابة مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية طوال عملها على كافة مراحل الذبح من لحظة استقبال الأضحية.

وأنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة استعداداته لتهيئة وتجهيز 949 مصلى وجامعاً ومسجداً في المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها لأداء صلاة عيد الأضحى لهذا العام.