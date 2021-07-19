وزير النقل يعلن دخول أبراج ضمن تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات الأمان

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، دخول برج القوصية بمحافظة أسيوط في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برج ثانوي و86 مزلقان)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 76.5 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لـ 6 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج القوصية بأسيوط هو تاسع برج رئيسي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوي – مطاي - سمالوط) بمحافظة المنيا وبرج ديروط بمحافظة أسيوط.

ولفت الى أن برج القوصية بأسيوط والمنطقة الأوتوماتيكية بطول 13 كم تتحكم في 54 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و12 موتور تحويلة و69 تراك كهربي – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي القوصية وديروط ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 121 كم من إجمالي 250 كم.

كما أعلن وزير النقل دخول برج إشارات طما الرئيسي وبرج إشارات مشطا الثانوى في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 18 كم و9 مزلقانات.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و60 مزلقانا) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 5 أبراج إشارات رئيسية وعدد 1 برج ثانوى وهي (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا بلصفورة – طما - مشطا ) بطول 55 كم من إجمالي 180 كم ودخول 20 مزلقانا من إجمالي 60 مزلقان، لافتا إلى أن برج إشارات طما الرئيسي وبرج إشارات مشطا الثانوي يتحكم في 75 سيمافور ضوئي و35 موتور تحويله و126 دائرة تراك كهربي.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط «بني سويف / أسيوط» يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات، ويسهم في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.