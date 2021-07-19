محظورات تستوجب العقوبة خلال عيد الأضحى.. أبرزها الذبح في الشوارع

يحل علينا غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي استعدت له الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات والتوصيات لردع المواطنين، ويؤدي مخالفتها إلى عقوبات وغرامات يمكن أن تلاحق المواطنين خلال العيد، وترصدها «الوطن» على النحو التالي:

عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

وشددت وزارة التنمية المحلية، على حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وحال مخالفة ذلك يجري توقيع غرامة قدرها يتراوح من 3 إلى 5 آلاف جنيه، ويتمّ تطبيق القانون على المخالفين مع تجهيز المجازر الحكومية لاستقبال أي أضاحي من جانب الأفراد والجمعيات لذبحها داخل المجازر، مع التشديد على هيئات النظافة والتجميل بإزالة أي مخلفات أو رواسب بالشوارع على الفور.

عقوبة إقامة شادر لبيع لحوم الأضاحي

وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إنَّ إقامة أي شوادر لبيع اللحوم والخراف يعد مخالفًا للقانون وتوقع عليه غرامة بيئية من ألف إلى 20 ألف جنيه، وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، علاوة على تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، إضافة إلى إزالة الشادر على الفور.

عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

أكّد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استمرار الحملات على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين والتي تعرف باللغة العربية باسم «الأرجيلة»، مؤكدًا أنّه لم يتم رفع القرار المتعلق بحظر الشيشة في الكافيهات، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، والمخالف يتم الإبلاغ عنه، وتتولى لجنة التفتيش والتغريم والغلق للمكان المخالف، ويمكن أن تصل عقوبة المخالف إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا.

عقوبة المساجد المخالفة

ألزمت وزارة الأوقاف العاملين بالمساجد وروادها بعدة ضوابها منها: الالتزام بالكمامة، والمصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال او المأكولات، مع عدم فتح دورات المياه، ومراعاة علامات التباعد الموجودة بالمساجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات، وتواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

وجرى تحديد خطبة عيد الأضحى لن تتعدى الـ10 دقائق مثل صلاة الجمعة، وتسبق الخطبة تكبيرات العيد على ألا تتجاوز مدتها 7 دقائق، وسيجرى فتح المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة من أجل أداء صلاة العيد، ولن يسمح بإقامة الصلاة في الساحات.

وفي حال أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا داخل المساجد، يرفع تقرير لمدير المديرية الذي بدوره يرسل مذكرة للقطاع الديني، وغرفة إدارة الأزمات، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبًا سواء في أمر غلق المسجد المخالف أم مجازاة المقصر، ولن يعاد فتح أي مسجد أغلق إلا بمعرفة اللجنة وبقرار منها.

عقوبات دور المناسبات المخالفة

وتستمر الحكومة في حظر إقامة الأفراح بالقاعات المغلقة، واقتصارها على القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها على أن يكون الحد الأقصى 300 فرد، وينتهي الحفل في تمام الساعة 11 مساءّ، ويتمّ مراجعة القاعات لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم.

عقوبة تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية

وتستمر وزارة السياحة والآثار في حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية داخل الفنادق، فضلًا عن حظر إقامة أي حفلات أو تجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة لحين صدور قرارات بإعادة الفتح والتشغيل.