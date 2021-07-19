تأمين المزارات السياحية بجنوب سيناء خلال إجازة عيد الأضحى

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمرًا أمنيًا، اليوم الاثنين، بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والشرطية والتنفيذية بالمحافظة، ومدير مطار شرم الشيخ الدولي، للتنسيق بين جميع الجهات لتأمين كافة مدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وجرى مناقشة الخطط الأمنية اللازمة لتأمين وتوفير الأمن والأمان لزائري المحافظة خلال فترة العيد من المواطنين المصريين والأشقاء العرب والسائحين من مختلف الجنسيات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية، وتنفيذ قرارات فتح كافة الحدائق مجانًا للأهالي، وضوابط صلاة العيد في المساجد الكبرى، وعدم إقامة ساحات واصطحاب السيدات للأطفال حماية لهم من انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما جرى مراجعة استعدادات مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الزائرين، وتأمين كافة الطرق والمنافذ، والتأكيد على استعدادات والمستشفيات ومرفق الإسعاف، ومراكز العمليات بكل مدينة وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي بلاغات والتعامل الفوري معها، وتأمين المزارات السياحية، وتحقيق الانضباط في الشارع ووسائل المواصلات، وتأمين الشواطئ والرحلات البحرية ورحلات السفاري.

وأكد المحافظ على الاستعداد الدائم لمركز عمليات المحافظة للعمل على مدار اليوم الكامل والتأكيد علي خدمات مركز العمليات لتلقى تقارير مجالس المدن والمديريات، وإعداد التقرير اليومي عن الحالة بالمحافظة للعرض عليه، والتأكد من تواجد مناوب المحافظة طبقًا، ومعرفة أماكن تواجد القيادات بالمحافظة لتحقيق الاتصال بهم في حالة وجود إي طوارئ يستدعي ذلك، والتعاون مع نوبتجية الإدارات الهامة ومكاتب القيادات.

وطالب رؤساء المدن بالاستعداد الدائم لمركز عمليات كل مدينة، و العمل علي مدار 24 ساعة، والتأكيد على خدمات مراكز العمليات مع إرسال أسماء النوبتجيات خلال فترة العيد إلي مكتب السكرتير العام ومركز عمليات المحافظة، وإعطاء مركز العمليات بديوان عام المحافظة تمام كل ساعة بما يستجد من أحداث، للتأكد من استقرار الحالة على مدار اليوم.

ووجه المحافظ بالإبلاغ الفوري عن أي أحداث طارئة لمركز عمليات المحافظة، مع إبلاغ رئيس الوحدة المحلية، أومن ينوب عنه في المدينة، والتأكد علي تواجد مناوب المدينة على مدار 24 ساعة بالتناوب للعمل أيام العيد مع إرسال أسماء المناوبين بالمدن، وتشكيل أطقم مناوبة من المرافق لتكون جاهزة للعمل علي مدار 24 ساعة في اليوم لمجابهة إي إحداث أو مطالب من كهرباء أو صرف صحي .

وشدد على تواجد عمال المرافق والنظافة بمجالس المدن، ووقف الإجازات الخاصة بهم على أن تحسب أيام الإجازة أيام عمالة، ويتم منحهم بدل راحة عن كل يوم عمل أثناء إجازة العيد وطبقًا للقانون، إضافة إلى تواجد رؤساء القطاعات بالمدن يوم العيد، وأن يقوم رؤساء المدن أو من ينوب بالمرور علي المدينة للتأكد من عدم وجود مخالفات أثناء الأجازة، والتأكيد من تواجد المراقبين والغطاسين بالشواطئ العامة مع الاهتمام بتواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ تحسبًا لحالات الغرق ولا يسمح بعمل الشاطئ إلا في وجود مراقب للشاطئ .

وأكد المحافظ على نظافة مداخل ومخارج كل مدينة والشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات والمتابعة الدائمة للظهور بالمظهر المشرف أمام الزائرين.