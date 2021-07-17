«الطويل» و«رخا» يتابعان استعدادات مستشفيات جنوب سيناء للعيد

قام اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، بجولة تفقدية لبعض المستشفيات، لمتابعة سير العمل، والاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

تفقد مستشفيات أبورديس وسانت كاترين المركزي

وتفقد السكرتير المساعد ووكيل وزارة الصحة مستشفى أبورديس المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، للتأكد من تواجد المستلزمات اللازمة، والأطقم الطبية، وقاما بالمرور على جميع الأقسام بكل مستشفى، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي حالات طارئة خلال العيد.

رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ

وطالب السكرتير المساعد برفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والوقاية بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف، تحسباً لأي طارئ خلال أيام العيد، والتأكد من انتظام الورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية بالمحافظة علي مدار 24 ساعة يومياً، وإخطار مركز عمليات المحافظة أولاً بأول بأي حوادث أو حالات طارئة.

إقامة مراكز خدمة متنقلة في أماكن التجمعات

وأكد على تنفيذ تعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإقامة مراكز خدمة متنقلة من خلال سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات، وبالقرب من الشواطئ العامة، مع استمرار تشديد وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق علي مدار 24 ساعة يومياً، للتأكد من سلامة اللحوم.

رافق السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة، خلال الجولة، كل من الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة أبورديس، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين.