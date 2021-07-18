محافظ جنوب سيناء يكرم معاونه جبريل فتيح: نموذج للشاب السيناوي الناجح

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، اليوم الأحد، الباحث جبريل فتيح معاون المحافظ لجهوده في «حياة كريمة» داخل المحافظة، كما كرم الدكتورة رحاب الجهري، مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لتفانيها في العمل.

وقال المحافظ إن الشاب جبريل فتيح، نموج للشاب السيناوي الناجح، وهو أحد شباب البرنامج الرئاسي، وحظى بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر مبادرة «حياة كريمة»، الذي عقد باستاد القاهرة الرياضي خلال الأيام الماضية.

وأكد «فودة» أن «جبريل» كان له دورا بارزا خلال تطبيق مبادرة حياة كريمة على أرض محافظة جنوب سيناء، ونجح في تقديم مواد غذائية، ومساعدات طبية لنحو 30 ألف مواطن، بكل القرى والوديان والتجمعات البدوية في جميع مدن المحافظة.

جدير بالذكر أن الشاب جبريل فتيح حاصل على كلية السياسة والاقتصاد، وحاصل على ماجستير، وسجل رسالة الدكتوراه، ويعتبر نموذجا ناجحا لشباب جنوب سيناء، وهو منسق حياة كريمة بالمحافظة، وأمين شباب حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، وخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشارك أيضا في الإعداد والتنظيم لحفل انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي لحياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري.