محافظ جنوب سيناء للجهاز التنفيذي: التغييرات قريبة ولا مكان لمتكاسل

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إننا على وشك اكتمال حلم الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في الجهاز التنفيذي، ولم يعد هناك مكان لمتكاسل، أو غير منضبط في الفترة القادمة، وأن الوظائف القيادية ستكون من نصيب المجتهد وصاحب الرؤية على الإبداع والقيادة، والتمتع بالإخلاص في العمل، فضلًا على التمكن بكل الأساليب التكنولوجية الحديثة.

جاءت تصريحات المحافظ، أمس الأحد، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد.

وأكد المحافظ أنه لا يبخل بأي معلومة عن مرؤوسيه، لكونه تعلم من خلال كل القيادات التي خدم معها، ولابد أن تكون هذه العقيدة السائدة لدى جميع القيادات، وأن يتمتع القائد بشخصية حازمة، ويكون في نفس الوقت قريبًا من المواطنين، وقادرًا على حل مشاكلهم مما يعزز من معاني الولاء والانتماء.

ووجه المحافظ بتطبيق السيناريو المعد لخطط استقبال عيد الأضحى المبارك، وأن يكون لدى كل المديريات والهيئات وخاصة الخدمية منها، خطط بديلة لمواجهة أي طوارئ.