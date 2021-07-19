موعد صلاة عيد الأضحى في أسوان 2021

يتوافد آلاف المصلين بعد ساعات على المساجد الكبرى في مراكز محافظة أسوان لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:32 دقيقة صباحا أي بعد شروق شمس الثلاثاء بـ 25 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى أسوان 2021

يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2021 من قبل دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع المحكمة العليا في السعودية وذلك في أول شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، وموعد وقفة عرفات 2021، وموعد أول أيام عيد الأضحى 2021، وستكون صلاة عيد الأضحى المبارك غداً الثلاثاء الموافق 20 يولوي 2021 ، الموافق العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً.

موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان

ويبدأ توافد المصلين على المساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة أسوان من الساعة الخامسة باكر الثلاثاء، للبدء في التكبير والتهليل حتى شروق الشمس، وحينما تبلغ الشمس مقدار رمح أو رمحين يكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في أسوان في الساعة 5:32 صباحا.

استعدادات محافظة أسوان لعيد الأضحى 2021

وفي إطار الإستعداد لعيد الأضحى المبارك أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن توفير كميات من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين، موضحاً بأنه تم التنسيق مع وزارة التموين لتلبية الإحتياجات الجماهيرية وزيادة الطلب من اللحوم ولاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك أثناء عرض المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان على اللواء أشرف عطية الإجراءات الجارى القيام بها من قبل أجهزة المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للإستعداد للعيد تنفيذاً لتوجيهات كل من الدكتور على مصيلحي وزير التموين ومحافظ أسوان.

وأشار حسام العربى إلى أنه تم طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الإستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكليو القائم، كما تم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو، هذا بالإضافة إلى زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو .