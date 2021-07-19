التموين: طرحنا اللحوم السودانية بأسعار تقل عن السوق بـ 15 جنيها

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة وضعت خطة محكمة لعيد الأضحى المبارك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع منافذها حيث جرى ضخ 8 آلاف رأس ذبيحة سوداني بـ85 جنيها بسعر أقل من السوق بـ15 جنيها، وضخ 10 آلاف رأس ذبيحة ضاني مذبوحة بـ95 جنيها، وكميات كبيرة من الضأن البلد بـ125 جنيها.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن سعر اللحوم البرازيلي 65 جنيها، وجرى ضخ الخراف الحية من خلال 39 شادرا على مستوى الجمهورية بـ65 جنيها.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «اللحوم متوفرة بطريقة غير عادية والأسعار هي نفس أسعار العام الماضي دون زيادة طبقا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات وزير التموين بعدم زيادة الأسعار عن العام الماضي، والمواطن راضٍ بشكل كامل على اللحوم والأسعار التي طرحت بها في السوق المصري».

وأردف المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «نطبق الرقابة الصارمة على السوق لمراقبة اللحوم المعروضة، فنحن نتأكد من الجودة والأختام، وحملاتنا مستمرة ويجب أن تكون هذه اللحوم مذبوحة داخل مجازر حكومية وحاصلة على الختم المناسب، ونراقب أيضا طرق العرض والتداول في السوق المصري، ويجب أن تكون اللحوم معروضة وفقا للمواصفات المصرية القياسية».