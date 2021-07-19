إيقاف أعمال بناء مخالف في 4 قرى ببني سويف

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف برئاسة المحاسب محمود سعد، أعمال بناء دون ترخيص بقرية 3 وقرية القليعة، وجرى التحفظ على معدات ومواد البناء لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأوقفت الوحدة المحلية لقرية «شريف باشا»، التابعة لمركز بني سويف أعمال هدم دون ترخيص بالدور الأرضي بقرية منقريش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وإيقاف أعمال شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بقرية شريف باشا وإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.

واشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن إلى رفع القمامة والأتربة ببعض شوارع المدينة وتفريغ حاويات القمامة وتحرير عدة محاضر وإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات طريق بقرى المركز، بينما تم المرور على المحال التجارية ومحلات الجزارة لمتابعة ضبط الأسواق والتحقق من مقومات صلاحية السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وواصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتطوير الميادين والشوارع والقضاء على تراكمات القمامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين وتحسين البيئة المحيطة، ورفع إشغالات الطرق العامة، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .