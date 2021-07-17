إخماد حريقين بمحطة وقود ومقهى في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، على حريقين نشبا في مقهى «كافيه» بمدينة بني سويف ومحطة وقود بمدينة ناصر، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في أحد المحال التجارية بشارع حافظ حي مقبل بمدينة بني سويف، ومحطة للوقود بمركز ناصر، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية وإخماد النيران وإتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق في كافيه بشارع حافظ حي مقبل، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، والتي التهمت أغلب محتويات الكافيه، وأتلقت واجهة العقار وسيارة كانت متواجدة أمامه، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه وتحديد قيمة وحجم الخسائر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي مركز ناصر نشب حريق داخل محطة الوقود، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأسفر عن حدوث تلفيات بالمحطة، وجرت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب حدوثه وتحديد قيمة وحجم الخسائر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.