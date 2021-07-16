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مصرع شخصين في اشتعال «ميكروباص» بصحراوي بني سويف

كتب:

عمرو رجب
10:30 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
مستشفى بني سويف الجامعي

مستشفى بني سويف الجامعي

 لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، فى حادث اشتعال «ميكروباص»، على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بنى سويف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث ناتج عن اشتعال سيارة أجرة على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بنى سويف، فوجه إلى سرعة انتقال قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن إلى موقع الحادث وتوجيه رجال المباحث والمرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي كلا من «أحمد.م.ا»، 25 سنة، و«عمر.ف.م»، 30 سنة، يقيمان بالمراغة بمحافظة سوهاج، جثتين وتم إيداعهما مشرحة المستشفى.

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