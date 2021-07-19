متى ينتهى التكبير في عيد الأضحى المبارك؟.. يستمر لـ3 أيام

«الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر كبيرا والحمدلله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده».. بين شاشات التلفزيون والإذاعة والمساجد، تفوح تكبيرات عيد الأضحى العطرة، استعدادا لاستقباله بـ تكبيرات العيد، منذ اللحظات الأولى لوقوف الحجاج بـ جبل عرفات، اليوم، حيث تداول العديد سؤالا عن «متى ينتهى التكبير في عيد الأضحى المبارك».

متى ينتهي التكبير في عيد الأضحى المبارك؟

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى منذ صلاة الصبح بيوم عرفة، الموافق لـ9 ذي الحجة، وفقا للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أن ينتهي التكبير في عيد الأضحى المبارك مع عصر آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 ذي الحجة.

وأضاف «كريمة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه لا يمكن التكبير في غير الصلاة، حيث تقال بعد كل فريضة من يوم عرفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، وهم الأيام المعدودات مثلما قال الله تعال في كتابه الكريم «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ» والمقصود بهم أيام التشريق وهم الأيام الثلاثة بعد يوم النحر.

كما أشار إلى أنَّ التكبير لله سبحانه وتعالى له صيغ عديدة، منها «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر كبيرا والحمدلله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون».

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

وقالت دار الإفتاء، إنَّ الصيغة الدارجة في مصر لتكبيرات عيد الأضحى، وهي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأوضحت أنَّه لم يرد بالكتاب والسنة النبوية صيغة واضحة للتكبير، ولكن التكبيرات المتداولة في مصر صحيحة، حيث كتب عنها العديد من العلماء، من بينهم الإمام الشافعي، حيث أكد أنه: «وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه».

وفي أثناء صلاة عيد الأضحى، يبلغ عدد تكبيرات العيد في الركعة الأولى والثانية 3 تكبيرات يؤديّها المصلي بعد تكبيرة الإحرام، وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة النعام، حيث إن الهدف من التكبير هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، فضلًا عن أنَّه يستحب بالعيد زيادة الصلاة والسلام على النبي محمد وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير.