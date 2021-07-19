«الأرصاد»عن طقس وقفة العيد: الحرارة تسجل 40 درجة والرطوبة 90%

قالت منار غانم، الخبير بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، والتي وصلت فيها العظمى بالقاهرة إلى 39 درجة مئوية، بينما تسجل اليوم ما بين 36 و37 درجة، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، وبالتالي فإن انخفاض الحرارة لن يكون ملموسًا بشكل كبير.

الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، اليوم الاثنين، أنّ درجات الحرارة تنخفض اليوم بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لكنها لن تشهد تغييرًا في شمال وجنوب الصعيد.

درجة الحرارة الملموسة 40

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الملموسة تكون أعلى من درجات الحرارة المسجلة بحوالي من 3 إلى 4 درجات، وبالتالي إذا كانت درجة الحرارة تسجل اليوم على القاهرة 37 فإن درجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس تصل لـ 40 درجة.

نسب الرطوبة في القاهرة 80%

وأوضحت أن نسب الرطوبة في المناطق القريبة من البحر تكون مرتفعة، حيث تسجل نسب الرطوبة على الإسكندرية والمناطق الساحلية على البحر المتوسط تصل ما بين 85 لـ 90%، بينما القاهرة تكون أقل فتصل ما بين 75 و80%.

نصائح لتجنب أضرار أشعة الشمس

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في الفترة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا، وإذا كان الشخص مضطرًا للخروج لابد من ارتداء واقي للشمس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 32 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 40 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28.