ما هو الفيروس القردي؟.. أغلب وفياته من الأطفال ولا علاج له

في الوقت الذي يواجه فيه العالم بكل السبل جائحة فيروس كورونا المستجد، ظهرت بوادر أزمة صحية جديدة بالصين والولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل أول حالة إصابة بشرية بـ الفيروس القردي .

إصابات بالفيروس القردي

في منتصف مايو الماضي، أعلن وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، ظهور الفيروس القردي النادر في البلاد، وخلال الساعات الماضية، تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بـ أمريكا أمس، وتحديدًا في ولاية تكساس، وسبقتها في ذلك الصين.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، إن مواطنًا في ولاية تكساس الأمريكية دخل المستشفى أمس وعُزل، ليكون الحالة الأولى لفيروس جدري القرود، وذلك بعد رحلتين له واحدة من لاجوس في نيجيريا إلى أتلاتنا، وأخرى من أتلاتنا إلى دالاس في تكساس، ويجري تتبع المخالطين له حاليا.

وسجلت أمريكا، أول حالة وفاة في العالم بالفيروس القردي، إثر إصابة طبيب بيطري، عمل على تشريح بعض قردة المكاك، بمؤسسة أبحاث عن الحيوانات، في مطلع مارس الماضي، ليطلب العلاج في عدة مستشفيات، حتى وفاته في 27 مايو الماضي، وفقا لصحيفة «غلوبال تايمز».

ما هو الفيروس القردي؟

ظهر الفيروس القردي بالعالم، منذ ما يقرب من 30 عامًا، وكان محل دراسة وبحث، لذلك نشرت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي، أبرز المعلومة عن المرض، كالتالي:

- مرض نادر ظهر بالأساس في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها، وأيضا في الغابات الاستوائية.

- ينتقل الفيروس من القردة إلى البشر، عبر أعداد متنوعة من الحيوانات البرية.

- على المستوى الثانوي، فإن انتشاره محدود، من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

- ظهر لأول مرة عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاجن، بالدنمارك.

- سُجلت أول حالة إصابة بجدري القرود خارج إفريقيا في 2003 بالمنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية.

- يتراوح معدل الوفاة للمرض بين 1 و10%.

- أغلب وفياته من بين الفئات الأصغر سنّا أي الأطفال.

- لا يوجد له أي علاج أو لقاح للقضاء على المرض.

- سبق أن أظهر التطعيم السابق ضد الجدري فاعلية عالية في الوقاية من جدري القردة.

- تتشابه أعراض الفيروس القردي مع الإصابة بالجدري.

- يُصاب بعض المرضى قبل ظهور الطفح بتضخّم وخيم في العقد اللمفاوية.

- تترواح فترة الإصابة بين 14 و21 يومًا.

- تنتقل العدوى من خلال مخالطة مباشرة لدماء الحيوانات المصابة أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، إضافة لللحوم غير المطهية جيدا من الحيوانات المصابة.

- يمكن انتقال المرض من إنسان إلى آخر، عن طريق المخالطة الحميمة لإفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بالعدوى أو الملامسة لأشياء لوثت مؤخرا بسوائل المريض أو بمواد تسبب الآفات.