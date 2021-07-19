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غدا.. «مصر للطيران» تسير 64 رحلة على متنها 5604 ركاب

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الوطن
03:53 م | الإثنين 19 يوليو 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 64 رحلة جوية بمعدل 44 رحلة دولية.

 ستكون الرحلات إلى كل من: «دبي، ندجامينا، لاجوس، دوالا، الدوحة، أثينا، لارناكا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، أبوظبي، برلين، موسكو، فيينا، امستردام، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل».

وكما أعلنت مصر للطيران ستقلع  18 رحلة داخلية إلى كل من: «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب»، ورحلتان شحن جوي، حيث تنقل جميع هذه الرحلات 5604 ركاب.

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