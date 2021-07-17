«مصر للطيران» تسير 85 رحلة على متنها 6361 راكبا غدا

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الأحد 18 يوليو الجاري، 85 رحلة جوية، بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، دبي، ندجامينا، عمّان، لاجوس، تونس، الدوحة، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، لندن، أثينا، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، برلين، بروكسل، موسكو، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

وضمن رحلات الشركة، تسير «مصر للطيران» أيضًا 20 رحلة داخلية إلى كل من سوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع الرحلات 6361 راكبًا.