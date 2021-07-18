عبر رحلة خاصة.. مصر للطيران تنقل أبطال أفريقيا من كازابلانكا إلى القاهرة

سيرت شركة مصر للطيران رحلة خاصة رقم «3201 MS» حاملة بعثة النادي الأهلي بعد حصوله على لقبه العاشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قادمًا من كازابلانكا بالمغرب.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأحد: «أن الرحلة أقلعت من مطار كازبلانكا نحو الساعة الثانية فجرًا، ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، وتم استقبال بعثة فريق النادي الأهلي بالحفاوة والتهنئة والترحيب من فريق عمل مصر للطيران بمطاري كازابلانكا والقاهرة».

وهنأ الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مجلس إدارة ولاعبي وجماهير النادي الأهلي، للفوز الكبير بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.