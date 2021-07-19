طوارئ بـ«الكهرباء» خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، رفع حالة الطواريء في كافة القطاعات، واتخاذ الإجراءات اللازمه لمواجهة أي أعطال خلال أيام العيد، وتأمين تغذية المساجد الكبرى دون انقطاع لضمان توصيل التيار بشكل جيد للمواطنين.

الإجراءات اللازمة لمواجهة أي أعطال خلال أيام العيد

واتخذت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي الجمهورية عدد من الإجراءات لضمان استمرار واسقرار الشبكات خلال أيام العيد، وأهمها عدم تخفيف الاحمال، كالتالي:

- غرفة عمليات منعقدة بشكل مستمر بمقر الوزارة خلال العيد بالتعاون مع جميع المحافظات لمتابعة الأعطال وتلقي الشكاوي، والتعامل السريع مع أي أعطال.

- تخصيص خط اتصال 121 لتلقي أي شكاوى فى الأعطال على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.

- وقف جميع الصيانات على مستوى الجمهورية خلال فترة العيد.

- استعداد شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بماكينات طوارئ «ديزل» لمواجهة أى أعطال مفاجئة وتبديل التغذية الكهربائية منها لحين إصلاح الأعطال.

- تزويد المساجد الكبيرة وساحات الاحتفالات بماكينات طوارئ احتياطية

- مراجعة صناديق وأكشاك الكهرباء المغذية للمساجد والمنشآت الحيوية، وأماكن الاحتفالات الرئيسية وجار التنسيق مع شرطة الكهرباء والمحليات وتكثيف الحملات ضد سرقات التيار.

- الاتفاق مع رؤساء القطاعات والإدارات على عمل جدول يومي بالنوبتجيات الموجودة على مدى اليوم، التي تنقسم إلى 3 نوبتجيات بمعدل 8 ساعات عمل يوميًا بما يحقق العدالة بين العاملين.

توفير المولدات الكهربائية تحسبًا لأى عطل طارئ

من جانبه، قال المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إن الشركة انتهت من كل أعمال الصيانة بكل القطاعات التابعة لها، لافتا إلى أنه جرى عقد بين الشركة وبين مسؤولي الأوقاف والمحليات للتنسيق فيما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية تحسبًا لأي عطل طارئ.

وأضاف «عفيفي» أنه جرى تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أي مشاكل أو شكاوى من المواطنين، لافتًا إلى أنه سيجرى إعداد حملات مفاجئة لضبط سارقي التيار من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء والأحياء.

تواجد ورديات مستمرة على مدار 24 ساعة

وقال المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إنه جرى إلغاء كل الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكل قطاعات وإدارات الشركة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى تواجد ورديات مستمرة على مدار 24 ساعة .

إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية

أشار «شمعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنه أصدر تعليمات لكل القطاعات والهندسات التابعة للشركة بمختلف المحافظات، أكد فيها ضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، إضافة لتوفير ماكينات طوارئ يجرى الدفع بها حال وجود أي طوارئ أو أعطال مفاجئة.