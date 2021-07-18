ليس «الملح» فقط.. 3 أشياء تعرضك للحبس عند وضعها على عداد الكهرباء

تواجه الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وموظفو شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، جميع حيل المتلاعبين من أجل سرقة التيار الكهربائي، بحملات مكثفة ومتابعة دقيقة لاستهلاكات المشتركين الشهرية، خاصة من مستخدمي العدادات التقليدية القديمة «الميكانيكية» أو «أبو قرص» كما يطلق عليها.

3 حيل يستخدمها المتلاعبون لخفض فاتورة الاستهلاك

وكشفت الحملات التي قامت بها شرطة الكهرباء وموظفي شركات التوزيع استخدام بعض المتلاعبين لـ 3 حيل يقوم بها البعض لمحاوله تقليل عدد دورات «لفات» العداد؛ لخفض قيمه فاتورة الاستهلاك بطرق غير شرعية من خلال وضع كيس ملح على العداد أو إلصاق مغناطيس بالجوانب الداخلية للعداد لإبطاء دورات القرص الحديدي أو من خلال استخدام إبرة أو مسمار صغير ووضعه بدقه بجوار شريط العداد كل ذلك من أجل التأثير على الحركة الطبيعية لدورات العداد.

إلصاق مغناطيس بجوانب العداد

ويستخدم المتلاعبون لسرقة التيار الكهربائي طرقًا غير شرعية، من خلال إلصاق مغناطيس أو أكثر من واحد بجميع الجوانب الداخلية للعداد الكهربائي؛ لإبطاء حركة القرص الحديدي الذي مهمته هي حساب كميات الكهرباء المستهلكة حسب عدد الدورات المنجزة ليصبح هذا القرص الحديدي عاجز عن إنجاز الدورات وستتوقف معه أيضاً استهلاك نسبة الكهرباء، إضافة إلى أن بعض المتلاعبين يستخدمون المغناطيسات القوية في الجانب الخارجي ما ينتج عنه انخفاض قيمة الفاتورة الشهرية على حسب اعتقادهم وفي حال اكتشاف تلك الحيلة غير القانونية يتم فرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن.

وضع كيس ملح فوق العداد

ومن بين الحيل التي يلجأ إليها المتلاعبون لسرقة التيار الكهربائي أيضًا، وضع كيس ملح فوق العداد التقليدي القديم، بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى، ويقلل عدد الدورات؛ مما يساعد حسب اعتقادهم علي تقليل كميه الاستهلاك وخفض قيمه فاتورة الكهرباء الشهرية وهذه الحيل يواجهها العاملين بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء وموظفو شركات التوزيع بمنتهي الحسم من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المال العام.

وضع إبرة أو مسمار صغير بجوار شريط العداد

حيلة ثالثة يلجأ إليها المتلاعبون، من خلال استخدام إبرة أو مسمار صغير ووضعه بدقه بجوار شريط العداد ليقلل عدد دوراته، وبالتالي تكون حركة قرص العداد بطيئة ويخفض من قيمة الفاتورة الشهرية حسب زعمهم.

عقوبة سارقي التيار الكهربائي

أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن قانون الكهرباء وتعديلاته شددت عقوبات سرقة التيار الكهربائي؛ بهدف الحفاظ على المال العام للدولة وتفادي المخاطر السلبية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء، وذلك على النحو التالي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

كيفيه احتساب الاستهلاك لسارقي التيار

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس «ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر».

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير «5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام».