«أحدهما سقط من الخامس».. وفاة مهندس بالشرقية بعد شهر من وفاة شقيقه في السعودية

اتشحت قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بالسواد حزنًا على وفاة مهندس إثر سقوطه من الطابق الخامس بعد مرور نحو شهر على وفاة شقيقه إثر تعرضه لحادث أثناء عمله في المملكة العربية السعودية.

وشيع جموع غفيرة من أهالي القرية مساء أمس جنازة المهندس محمود عبدالرحمن، وأدوا صلاة الجنازة عليه أمام مسجد القرية ثم حملوا الجثمان وتوجهوا لتشيعه لمثواه الأخير في مقابر الأسرة في مشهد جنائزي مهيب عكس لحظة الوداع المؤلم، وشارك في الجنازة جميع أهالي القرية من الرجال والنساء من مختلف الأعمار.

وقال س. م، أحد أهالي القرية، إن المهندس الفقيد فوجيء أثناء محاولته الدخول إلى شقته في الطابق الخامس بأنه ترك المفتاح داخل الشقة فقام بمحاولة الدخول من بلكونة أو نافذة مستخدما «حبل» بعدما تسلق الجدران، إلا أنه اختل توزانه وسقط على الأرض ما أدى لوفاته في الحال.

وأضاف أن شقيق المهندس الراحل ويدعى «السيد» كان توفى أثناء عمله في المملكة العربية السعودية منذ نحو شهر حيث سقط عليه إحدى المعدات أثناء العمل ما أدى لوفاته، وجرى دفنه في مكة بالسعودية.

وأشار إلى أن الفقيدين كانا يتصفان بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق وكانت وفاتهما بمثابة الصدمة لجميع أهالي القرية الذين يشعرون بحالة من الحزن، قائلا: «الفراق صعب .. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي السياق نفسه، خيم الحزن على منزل أسرة الشابين الفقيدين وتوافد الأهالي على المنزل لمؤازرة الأسرة وتقديم واجب العزاء لهم.