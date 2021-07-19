خالد الجندي: الجنة أعدت للعصاة التائبين مثل المتقين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجنة جُهزت للمتقين، موضحًا أن الجنة عرضها السماوات والأرض، ويا لها من جائزة، ولكن البعض يقول في نفسه «من أنا بالنسبة للمتقين»، ولكن الله قال: «وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»، مشددًا على أن الجنة أعدت أيضا للعصاة التائبين، ومن رجعوا إلى الله وتأكدوا من مغفرة الله لهم.

لا تحبط نفسك وتجلدها

وأضاف «الجندي» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين: «لا تلم نفسك، ولا تحبط نفسك وتجلدها، ولا تحتقرن نفسك، لأن الله خلقك لكي تُكرّم، وفي الحديث يقول (يذنبون فيستغفرون)، فالله خلقك للتوبة ويعلم أنك سوف تذنب عندما قال للملائكة (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، والله لم ينف عن البشر الخطأ والخطيئة، والعلم الإلهي أنك سوف تتوب وتندم على فعلك وذنبك، ولسان حالك يقول يا الله لا تعذبني».

طلب العفو من الله

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «من الذي يعفو عنك إلا الله، ويغفر لك إلا الله، ومن الذي يتوب عليك إلا الله، ويقبل منك إلا الله»، مشيرًا إلى أن الإنسان عليه أن يبسط يده إلى الله لكي يتوب ويغفر له ذنوبه، ويدخله الجنة وينجيه من النار.

ودعا الجندي على الهواء حتى يغفر الله للجميع، وأن يعتقهم من النار، ويرحم الجميع ويعافيهم ويجبر خاطرهم.

وفي سياق منفصل، يبدأ عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء يوم عرفة والوقوف على جبل عرفات، حيث قالت دار الإفتاء المصرية إن تكبيرات عيد الأضحى، تبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، حيث يمكن أن تكون جماعة أو فرادى سواء بالبيوت أو المساجد، إظهارا للعبودية، وامتثالا وبيانا لقوله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)(الروم:30)، مضيفة أنه يستحب إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر وصلاة وغير ذلك من العبادات؛ استنادا لحديث: «من قام ليلتي العيدين لله محتسبًا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».