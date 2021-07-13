خالد الجندي: «مفيش راجل محترم يقبل زواج أو طلاق ابنته شفويا»

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك استجابة وتفهم كبير من قبل المواطنين بشأن عدم وقوع الطلاق الشفوي، لافتًا إلى أن الجميع تفهم معنى اختلاف الضمائر وعدم ثبات كثيرون على كلمة الشرف أو الرجال، موضحًا أن كافة دول العالم تخلصت من أكذوبة الطلاق الشفوي، وكان آخرهم المملكة العربية السعودية، «لأنهم خايفين على بناتهم، طلقت لا مطلقتش، قولت لا مقولتش».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه من يريد تطليق زوجته فيجب أن يكون ذلك أمام المحكمة، قائلا:«أنت متزوج ابنة ناس وهانم وزي الفل وبرعاية الدولة، عشان كدة اللى يجى يقولك الطلاق الشفوي يقع قوله زوجني بنتك شفوي، مفيش رجل محترم يقبل زواج أو طلاق ابنته شفويا»، كما أن 85% من المشكلات الزوجية بسبب أن الزوج ليس له كبير.

ووجه عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نصيحة لأي فتاة يتقدم شخص لخطبتها أن تتأكد أن هذا الشخص له «كبير» تلجأ له عندما يظلمها أو يجور عليها، ولو لم يكن كبير تختار شخص متدين، «العائلات زمان كان ليها كبير، والحارة المصرية كان ليها فتوات رجال متطلعش منهم العيبة، ولم توجد حالة تحرش واحدة بالحواري في الماضي، وكان شيخ المسجد كلمته مسموعة، وكان الصغير يحترم الكبير، ويصمت عندما يتحدث».