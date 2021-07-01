خالد الجندي: الإخوان ينتمون لعصابات صهيونية.. واستغلوا الدين لحكم الشعب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو انتصار للدين على المتاجرين به، فجماعة الإخوان الإرهابية خلطت الدين بالسياسة لاستغلاله في التحكم في مقدرات الشعب وتمرير أجندة سياسية غربية، متابعا: «كلنا عارفين جماعة الإخوان لها انتماءات خارج الحدود وخارج الدين، وانتماءاتها لعصابات صهيونية والكلام بقى واضح خلاص ومش محتاج شرح بقى، وإحنا شوفنا الإخوان اللي هربوا واللي اعترفوا بمخططاتهم، كان يتحكمون في الشعب الطيب بالشعارات الدينية لأنها تستميل الأفئدة».

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الخميس، أنه حين يتحدث أحد بشعارات دينية يجب أن تسأل عن سبب استخدامها والتدقيق في الحديث حتى لا ينخدع أحد بشعارات «الإسلام هو الحل»، فالإسلام ليس حلا للمشكلة الإنتاجية، ولكن الإنسان هو الحل الذي يجب أن يتقن عمله ويتعلم النظام ويعرف دوره وواجباته.

وتابع «الجندي»: «لو المعدن بتاع الصحابة مكانش جيد مكانتش الرسالة الدينية هتنفع بيهم، فالنبي محمد بُعث برسالة ولكن استلم شوية رجالة وقفوا جنبه، اللي هم الصحابة ولو مكانوش متربيين صح ورجالة يعتمد عليهم مكانوش يكونوا هذه الأمة، المعدن لو جيد هو اللي هيصنع الأمم والحضارات مش الشعارات والكلام»، منوهًا بأنه يتحدث عن ثورة 30 يونيو في هذه الحلقة ليذكر الأبناء بالانتصارات التي حققتها الدولة وحتى نحصنهم من الأفكار المتطرفة ولنشر الحس الوطني.