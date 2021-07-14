اللهم احفظ النيل لنا.. خالد الجندي يدعو للشعب المصري والرئيس السيسي

استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، بالدعاء لمصر ورئيسها وجيشها ونيلها، حيث قال: «اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم بارك لنا فى نيلنا وقطرات مائنا، واحفظ نيلنا لنا، واهدى اللهم أعداءنا، اللهم من أراد السوء بنا باعده عنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، ولا تعرفنا نعمك بزوالها، واحفظ لهذا البلد أمنه وجيشه ورئيسه».

الجماعة السلفية ليس أمامهم سوى الشتيمة

وأضاف «الجندي» أن الجماعة السلفية ليس أمامهم سوى الشتيمة، لكنهم لا يتحدون فى العلم، كما أنه عرض مكافأة مالية كبيرة، لمن يأتى له بفتوى من فتاواه، بعيدة عن الكتاب والسنة، كما أنه تحدث عن أنه قرأ ربع مليون كتاب، بطريقة أولاد البلد، فالأمر مجازي، فخرج أبو اسحاق الحوينى يهاجمه ويقول لا سمعت عن من فعل هذا من الجن والإنس.

خالد الجندي يُكذب أبوإسحاق الحويني

وأذاع مقطع فيديو للداعية السلفى محمد حسين يعقوب، يتحدث فيه عن شيخ يدعى عبدالمعبود حسن، وقال إن عبدالمعبود قرأ ما يقارب مليون كتاب، وهو من علماء الأمة الأكابر بحسب حديث يعقوب فى الفيديو، فيما وجه حديثه لحويني: «يا حوينى شوف مين اللى كذاب بقى، انت ولا حبيبك محمد حسين يعقوب، اديك سمعت عن حد من الإنس سلفى أهو وقال مليون كتاب، قول بقى يعقوب الكذاب ولا أنت.. قول مين ولك جائزة منى.. أنا لحد دلوقتى أنا الكسبان، وأنتم تشهرون وتمزجون الكذب بالضلال والسخرية».