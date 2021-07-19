السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالملك عبدالله لتهنئته بعيد الأضحى

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الملك عبدالله، عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.