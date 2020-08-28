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محمود مسلم

حبة عنب تقتل طفلة ببني سويف خنقا

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عمرو رجب
06:17 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقيت طفلة تقيم بمركز الفشن جنوب بنى سويف، مصرعها، اليوم الجمعة، اختناقا، اثر سقوط حبة عنب في جهازها التنفسي.

تلقى العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من المستشفى المركزى بوصول الطفلة "جومانا . م" 5 سنوات، مقيمة قرية منشأة عمرو، جثة هامدة ادعاء اختناق، نتيجة تناولها حبات عنب سقطت بالخطأ داخل القصبة الهوائية، وتسببت فى انسدادها.انتقل الرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن وبرفقته معاونو المباحث وأفراد الشرطة إلى المستشفى ومكان الواقعة، وتبين من التحريات وأقوال أسرة الطفلة المجنى عليها، أنها تناولت بعض حبات العنب وتسببت فى عدم قدرتها على التنفس، وتم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وباستدعاء مفتش الصحة وفحص الطفلة تبين أن سبب الوفاة يعود الى ابتلاعها حبات عنب وتعلقها بالجهاز التنفسى العلوى، ما أدى إلى انسداده ووفاتها اختناقا، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة الفشن للتحقيق والتصريح بدفن الجثة.

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