«التعليم» تحدد 10 ضوابط لامتحانات الدور الثاني للمدارس الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل المتعلقة بعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمدارس الفنية، مشددة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ف يجميع اللجان الامتحانية، مؤكدة أنه جرى التنبيه على مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختف المحافظات بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، ومراعاة المواصفات الفنية لورقة الامتحان.

ضوابط عقد امتحانات الدور الثاني بالمدارس الفنية

- ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

- يؤدي طلاب كل صف الامتحانات في الأيام المحددة لهم على أي يكون الزمن المخصص لكل امتحان ساعة واحدة فقط.

- ضرورة مراعاة أن يتم وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة.

- يجب ألا تحتوى ورقة أسئلة الامتحان التحريري على أكثر من مادة.

- اقتصار ورقة أسئلة الامتحان التحريري على مادة الامتحان فقط.

- ضرورة أن تتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وإعادة الترتيب.

- ضرورة الإقلال بقدر المستطاع من أسئلة المقال.

- يؤدي الطلاب الامتحانات العملية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم الامتحانات العملية والمعملية «معامل وورش».

- يجب أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط.

وفي سياق منفصل، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021والتي من المقرر إعلانها اعتباراً من يوم 29 يوليو الجاري، مؤكداً أنه سيتم إعلانها على هذا الرابط ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، مشدداً على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن الامتحانات عقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً على مستوى الجمهورية.