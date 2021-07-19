لتفادي غرامة الـ10 آلاف جنيه.. عناوين مجازر مجانية للذبح بعيد الأضحى

حذر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، من ذبح الأضاحي بالشارع وترك المخلفات والدماء، مشيرا إلى أنه سيجري تحرير محاضر بيئة للمخالفين وفرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتجنبا للغرامة تستعرض «الوطن» قائمة بأبرز المجازر التي ستفتح أبوابها للمواطنين للذبح مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

عناوين مجازر مجانية تفتح مجانا في عيد الأضحى

- فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان ).

- مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

- مجزر المنيب بشارع المدبح.

- مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

- مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

- مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

- مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

- مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

- مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

- مجزر ناهيا بالمريوطية.

- مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

- مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

- مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

- مجزر الصف بالصف.

- مجزر أطفيح بشارع السوق.

- مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

- مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيح.

- مجزر البشاير «خاص»، بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في منطقة ريجوا.

وأعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية، بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، للتأكد من سلامة اللحوم وحفاظا على صحة الإنسان ونظافة البيئة، على أن يصطحب صاحب الذبيحة الجزار الخاص به للذبح في الأماكن المعلن عنها على مدار الـ24 ساعة يوميا.

يذكر أن محافظ القاهرة شدد على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدًا سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.