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عاجل.. الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر في العراق

كتب:

إسراء سليمان
09:53 م | الإثنين 19 يوليو 2021
شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم، بمدينة الصدر العراقية، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقًا في منطقة مدينة الصدر، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان، كامل تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، واستباح الدماء البريئة في أيام مباركة، داعيًا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

وتقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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