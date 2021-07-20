«مدارس النيل الدولية» تعلن مواعيد دفع مصروفات العام الدراسي الجديد

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، للطلاب المقبولين بمرحلة رياض الأطفال، موضحة أن موعد سداد القسط الأول من المصاريف، سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو وحتى يوم الأحد 1 أغسطس، مؤكدة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن القبول بها يعتبر لاغيًا في حالة عدم دفع القسط الأول في التاريخ المحدد ويتم استبداله بالطلاب الموضوعين على قوائم الانتظار.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من الضوابط لعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للمدارس الفنية، موضحة أن الضوابط تتمثل في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المستجد، ويؤدي طلاب كل صف الامتحانات في الأيام المحددة مع مراعاة أن يتم وضع الامتحانات التحريرية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل مادة.

وشددت الوزارة على ألا تحتوى ورقة أسئلة الامتحان التحريري على أكثر من مادة، واقتصارها على مادة الامتحان فقط، وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وإعادة الترتيب، والإقلال من أسئلة المقال، موضحة أن الامتحانات العملية مع تعقد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم الامتحانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب يجب أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان ساعة واحدة فقط، وأعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وذلك يوم 29 يوليو الجاري، مؤكداً أنه سيتم إعلانها على هذا الرابط ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

وأضاف أنه سيتم إعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك قبل إعلانها.