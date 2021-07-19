هاني رمزي: داليا البحيري عملاقة وسكر.. ركّبت لي إيفيهات في «أبو العربي»

تحدث الفنان هاني رمزي عن أسباب انحسار المسرح في السنوات الأخيرة، موضحًا: «في ارتباطات سينمائية وحلم السينما أخدنا، ولما اتفتح كل الكلام ده جدا قصرنا في حق المسرح».

وحول التعاون مع داليا البحيري، خاصة أنهما قدما فيلم محامي خلع في عام 2002، أشار إلى أن تامر كرم مخرج المسرحية ومحسن رزق المؤلف رشحاها للمشاركة في بطولة المسرح: «كوميديانة جدا وركبت لي إيفيهات، أول مرة تقف هنا على خشبة مسرح لكنها عملاقة ولديها الحضور وسُكر».

وأضاف رمزي خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: «لما رجعت تاني خشبة المسرح اكتشفت إني كنت محروم من متعة، لأن المسرح متعة تانية خالص والنجاح بنحس بيه في لحظته».

وحول أنواع المسرح الذي يقدم تفضيله، أوضح: «أحب تقديم مسرح الإيفيهات ومسرح السيناريو والكتابة، فقد تعلمت على يد أساتذة كبار.. الجمهور هيضحك يعني هيضحك لازم يطلع من عندي صافي».

وأشار إلى أنه من المدرسة التي تفضل كوميديا الموقف، حيث تعلم على يد محمد صبحي وفؤاد المهندس وعادل إمام كوميديا الإيفيهات اللفظية: «ممكن نستعين بها مرة أو مرتين بس متبقاش الأساس، وبالتالي فأنا أفضل على الكلام المكتوب والإسكريبتات».

وواصل، أن المتفرج لن ينسى المسرح الذي عاش معه الحكاية بالكامل، ليس مجرد تقديم إيفيهات فقط، لافتًا إلى أن البعض حضروا مسرحيته الأخيرة «أبو العربي» 3 مرات.