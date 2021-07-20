استقرت أسعار الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20-7-2021، في البورصات العالمية وأسواق المال، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6320 و6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يوليو، 912.19 جنيه، و58.14 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 798.19 جنيه، و50.88 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 684.15 جنيه، و43.61 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الذهب في البورصة العالمية، يعود لتراجع الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من الصعب توقع سعر الذهب، خاصة أن المؤسسات التي قررت بيع الأسهم الخاصة بها تعود لشرائها من جديد حال استقرار الاقتصاد مرة أخرى بدلًا من الذهب الذي تم شرائه كملاذ آمن، إلا أنه ينصح المواطنين أصحاب المدخرات بشراء الذهب وعدم بيعه إلا في وقت الحاجة، خاصة أن أسعاره ترتفع باستمرار.

يذكر أن أسعار الذهب، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي 2020، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.