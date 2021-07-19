العثور على جثة الطفلة «هدى» المختفية بالمنوفية..قتلتها زوجة عمها

عثرت قوات الشرطة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، على جثة الطفلة «هدى»، التي اختفت قبل عدة أيام، وحررت أسرتها محضرا في قسم الشرطة بأشمون يفيد باختفائها، وتبين وجود الجثة داخل منزل زوجة عم الطفلة، قتلتها على خلفية مشاكل سابقة بين المتهمة وأسرة المجني عليها.

وأكدت مصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفلة عثر عليها داخل جوال أعلى منزل المتهمة بعد قتلها، مؤكدة أنه جرى إلقاء القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بالعثور على جثة الطفلة «هدى.ر»، والتي حررت أسرتها بلاغا باختفائها قبل عدة أيام، وتبين أن المتهمة بقتلها هي زوجة عمها وتدعى «س.ا»، علس خلفية مشاكل أسرية بينها وبين أسرة الطفلة، وجرى إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة.