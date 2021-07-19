«مدفونة في الرمل».. والدة الطفلة «هدي» تروي تفاصيل العثور على جثة ابنتها

تمكنت مباحث المنوفية من فك لغز اختفاء الطفلة هدى رشاد بمركز أشمون، وتوصلت التحريات إلى قيام زوجة عمة الطفلة بقتلها، وجري إلقاء القبض على المتهمة، والتي أقرت بارتكاب الواقعة.

وقالت إيمان عجلان، والدة الطفلة «هدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها علمت بمقتل ابنتها اليوم، بعد إبلاغ مباحث أشمون لها بوفاتها، موجهة الشكر لرجال الشرطة الذين كثفوا البحث عن الطفلة بعد تحرير محضر باختفائها، قائلة: «شكرا للشرطة من أول ما عملنا المحضر مسبوناش دقيقة واحدة لحد ما عرفوا الحقيقة».

وأضافت أن ابنتها كانت تجهز نفسها للاحتفال بعيد الأضحى، وأثناء خروجها من المنزل لشراء مخبوزات من أمام المنزل، لم ترجع إلى البيت مرة أخرى إلا جثة هامدة «بنتي جت تعيد راحت الترب»، مؤكدة أن الخبر أصابها بصدمة كبيرة .

وأوضحت، أن قوات الشرطة عثرت على ابنتها مقتوله ومدفونة في الرمل على يد زوجة عمها، قائلة: «أنا معملتلهاش حاجة علشان تقتل بنتي»، مشيرة إلى أنها بعد اختفاء ابنتها سألت المتهمة عليها ولكنها أنكرت رؤيتها قائلة «قالتلي مشوفتهاش وكانت بتضيع وقت علشان تقتلها».

وعثرت قوات الشرطة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، على جثة الطفلة «هدي» والتي اختفت قبل عدة أيام، وحررت أسرتها محضرًا في قسم الشرطة بأشمون يفيد باختفائها، وتبين وجود الجثة داخل منزل زوجة عم الطفلة، والتي قتلتها على خلفية مشاكل سابقة بين المتهمة وأسرة المجني عليها.