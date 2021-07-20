الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر.. وإغلاق ساحة سيدى أبوالحجاج

أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد السيد يوسف الحجاجي، بمنطقة الكرنك، في حضور اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.

وألقى الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، خطبة العيد، والتي تحدث فيها عن معطيات الله في عيد الأضحى للمسلمين خاصة الذين يطيعوه ويعملوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن العيد هو أيام أيضًا للتلاقي والتحابب بين الأقارب والأصدقاء.

وتبادل محافظ الأقصر عقب انتهاء خطبة عيد الأضحى، التهاني مع جموع المصلين والمواطنين، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بينهم خلال فترة العيد، منعًا لانتشار فيروس كورونا، ومن ثم الحفاظ على صحتهم.

فيما أدى الآلاف من أبناء الاقصر صلاة العيد في الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد.

واستمر إغلاق ساحة سيدى أبوالحجاج، وهى الساحة الأشهر والأكبر فى محافظة الأقصر نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأدى الآلاف من أبناء مدينة الأقصر صلاة عيد الأضحى المبارك، بجوار معبد الأقصر وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وفي إسنا احتفل الآلاف بعد صلاة عيد عيد الاضحى المبارك، من خلال توزيع البالونات والشيكولاتة والحلوى على المصلين.

فيما شهد كورنيش النيل فى الأقصر، خروج المئات مع الساعات الأولى لأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتزينت سماء الأقصر بعشرات من البالونات الطائرة التى حملت عددا كبيرا من السائحين.