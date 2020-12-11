في 6 مراحل.. خطوات إحلال السيارة القديمة بأخرى جديدة بعد حافز الرئيس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز الطبيعي، وذلك خلال اجتماعه لمتابعة ما وصلت إليه مبادرة "البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي".

وتستعرض "الوطن"، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة خطوات استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة في التقرير التالي، وفقا لخطوات وزارة المالية في تخريد السيارات التي تحملت تحويل سيارات التاكسي "الأبيض والأسود" إلى "التاكسي الأبيض" منذ عام 2009.

خطوات استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة

- يجب أن تكون الرخصة سارية وفي حالة وجود أي حظر على الرخصة يجب رفع الحظر وإحضار شهادة بيانات من إدارة المرور المختصة بما يفيد ذلك، وكذلك لحالات الرخص المؤقتة يجب أن ترفق بشهادة بيانات سارية.

- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة القديمة وفحصها، والحصول على شهادة تخريد السيارة القديمة وشيك مقابل تسليمها والذي يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم دفعه لشراء السيارة الجديدة.

- عمل طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك المعلن عنها ضمن المبادرة، والتقدم بموديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها وتكون ضمن القائمة المعلن عنها أيضاً في المبادرة، مع تقديم بعض المستندات مثل (نموذج طلب قرض – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة من الرخصة الحالية للسيارة القديمة على أن تكون سارية – فاتورة مرافق حديثة – تفويض للكشف على الوضع المالي) ثم يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك وإصدار موافقة مبدئية.

- تخصيص السيارة الجديدة عن طريق الشراكات المشاركة في المشروع، وإصدار خطاب تخصيص للسيارة الجديدة متضمن رقم الشاسية وموديل السيارة.

- تسليم الشيك بالبنك والحصول على الموافقة المبدئية والانتهاء من الاجراءات البنكية والتأمينية المتبقية.

- التوجه لساحة الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي مرة أخرى لاستلام وترخيص السيارة الجديدة.

صندوق تمويل شراء بعض مركبات سيتحمل استبدال السيارات

وكان قد كشف أمس، مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزارة المالية، يتحمل عبء تمويل مبادرة تحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، خصوصا أن الصندوق تحمل عبء تحويل سيارات التاكسي "الأبيض والأسود" إلى "التاكسي الأبيض" منذ عام 2009.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، لـ"الوطن"، أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع للوزارة، سيكون عليه الدور الأكبر في تنفيذ مبادرة الرئيس بتقديم الدعم المادي في صورة قروض.

واستشهد المصدر بتنفيذ الصندوق لمبادرة إحلال التاكسي الأبيض مكان السيارات التاكسي القديمة التي مضى على تصنيعها 20 عاما، مؤكدا أن المبادرة بدأ تنفيذها منذ عام 2009 واستمرت حتى الآن.