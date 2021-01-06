تقليل نسبة الضوضاء.. مميزات إحلال السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي شهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، الفوائد والمميزات الناتجة عن تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز، وذلك وفقًا لموقع شركة «غازتك» الرسمي على النحو التالي:

مميزات إحلال السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة بالبنزين 92.

- زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يتم احتراق الوقود داخل المحرك احتراقًا تامًا لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (نحو 120 أوكتان).

- المحافظة على كفاءة زيوت التزييت وبالتالي تغييرها على فترات أطول.

- يساعد الغاز على الحفاظ على البوجيهات والأبلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول.

- تقليل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

- انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة من عادم السيارات.

وأشارت شركة «غازتك» إلى أن سعر التحويل للغاز لسيارة 4 سلندر عدد واحد اسطوانة يتراوح من 5300 جنيه إلى 7450 جنيهًا، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك حسب نوع طقم التحويل سعة الاسطوانة المناسبة، ووفقًا للفحص الفني المجاني للسيارة، مع توافر نظام تقسيط لمدة عام دون مقدم أو فوائد، مع توافر أنظمة تقسيط متعددة حتى 48 شهرًا.

أما عن خطوات تحويل سيارتك الخاصة إلى غاز تتمثل في الآتي:

خطوات تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي

- يتم استلام السيارة من العميل.

- بعد ذلك تتم عملية فحص السيارة للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.

- تقوم الشركة بتحديد نظام التحويل وسعة الأسطوانة وفقًا لرغبة العميل.

- يتم بعد ذلك التعاقد مع العميل والحصول على الأوراق المطلوبة "رقم قومي - إيصال كهرباء أو غاز - رخصة السيارة - ضامن للأقساط".

- تتمثل الخطوة التالية في استلام السيارة من العميل لبدء إجراءات التحويل.

- بعد ذلك تتم عملية تحويل السيارة بأحد مراكز التحويل التابعة للشركة.

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي.