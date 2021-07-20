كشافة إيبارشية بني سويف تنظم صلاة عيد الأضحى بمسجد عمر بن عبدالعزيز

نظمت كشافة إيبارشية بني سويف، للعام الخامس على التوالي، دخول المصلين لتأدية صلاة عيد الأضحى بمسجد عمر بن عبدالعزيز في مدينة بني سويف، والتأكيد على المُصلين باتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وأصطحاب المصلى في أثناء دخولهم للمسجد.

ووقف فريق كشافة مطرانية بني سويف قبل صلاة عيد الأضحى بنحو ساعة، موجهين المُصلين إلى بوابة الدخول، وتوزيع الكمامات وتأكيد اتباع التباعد الاجتماعي داخل المسجد.

وقال «جوزيف وليم نسيم» أمين عام خدمة الكشافة بإيبارشية بني سويف: «نحن والأخوة المسلمين نسيج واحد، نقف معهم ويقفون معنا، ولن ننسى وقوف إخواتنا من المسلمين وحمايتهم للكنائس في أوقات صعبة، ويُسعدنا ويشرفنا أن نقف كل عيد وننظم عملية الدخول والخروج».

وأدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، وسط عدد من المصلين من أبناء المحافظة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وضوابط وزارة الأوقاف باقتصار الصلاة داخل المسجد والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على التباعد الجسدي بين المصلين وإحضارالمصلى الشخصي، في حضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.