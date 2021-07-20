رئيس مدينة رأس سدر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بالمجمع الإسلامي

أدى علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، والنائب البرلماني محمد عوض السيد، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الإسلامي بمدينة رأس سدر، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والشعبية، وأهالي المدينة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأقام الشيخ سليمان عامر، مدير إدارة أوقاف رأس سدر، الصلاة وخطبة العيد، موضحًا خلالها أن عيد الأضحى يحمل الكثير من معاني الفداء والتضحية، ومن أهمها ما كان من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، حين رزقه الله تعالى بإسماعيل عليه السلام، بعد أن بلغ من الكبر عتيا، ثم رأى عليه السلام، في منامه أنه يذبح ولده الوحيد بعد أن بلغ معه السعي، وأصبح قرة عين أبيه وسنده، حيث يقول تعالى: {فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ألي أذبحك فانظر ماذا ترى}، فما كان من الابن إسماعيل (عليه السلام) إلا أن قال: {يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصايرين} .

وفي نهاية الخطبة أكد على ضرورة الالتزام الدائم بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على السلامة والصحة العامة.

وقدم رئيس المدينة التهنئة لجموع المصلين، ومواطني محافظة جنوب سيناء، بمناسبة عيد الأضحى.