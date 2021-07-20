وزير التعليم يرد على تطبيق «العتبة الآمنة» في تصحيح أوراق الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة ما تردد عن تطبيق ما يسمى بـ"العتبة الآمنة" فيما يتعلق بتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 هذا العام.

حقيقة تطبيق التعليم العتبة الآمنة في تصحيح الثانوية العامة 2021

وتحدث وزير التربية والتعليم في تصريحات على إحدى المجموعات على واتس آب المعنية بالتعليم، إن التصحيح مستمر بنظامه الاعتيادي، حيث سيحصل الطالب على درجة السؤال الذي قام بالإجابة عليه، ولا نية للجوء لنظام العتبة الآمنة، وهنا نحرص على السير على النظام العادي حتى لا نظلم الطالب المجتهد.

وكانت مجموعات التعليم عبر واتس أب، زعمت أن وزارة التربية والتعليم تنوي هذا العام تطبيق ما يسمي بـ العتبة الآمنة لرفع نسبة النجاح لطلاب الثانوية العامة 2021 مع عدم التأثير على الفروق الفردية بين الطلبة، زاعمين أنه سيتم منح الطالب قبل تصحيح الورقة 10 درجات لتكون عامل مساعد له حال إذا كانت إجابته لا تساعده على الوصول لدرجة النجاح، لضمان تقليل أعداد الراسبين في المواد هذا العام.

ماراثون الثانوية العامة يعود السبت المقبل بمطب "الفيزياء"

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إيقاف امتحانات الثانوية العامة 2021، حتى الجمعة 23 يوليو، على أن يتمّ استئنافها يوم السبت المقبل بامتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، بسبب عطلة عيد الأضحى 2021، مع الكشف عن تحويل 150 محضر غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، إلى النيابة وحرمان 13 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب قيامهم بتداول وتسريب أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يشكل جريمة وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي جرى سريانه العام الماضي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.