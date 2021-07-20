القصة الكاملة للأزمة بين حمو بيكا وعمر كمال: «مبيعرفش يغني»

خلاف جديد اندلع ما بين مؤدي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، وذلك بسبب شاهدة الأخير ضده في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، التي قال فيها إن «بيكا» لا يجيد الغناء، وتابع: «مبيعرفش يغني هو كراكتر».

وكانت تلك التصريحات بداية الأزمة بين حمو بيكا وعمر كمال، وذلك بعد ما قرر «بيكا» الخروج للرد في فيديو بث مباشر عبر حسابه على «فيس بوك»، ووجه له هجوما حادا، وأكد أنه لن يقوم بالغناء معه مرة أخرى، قائلا: «أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني، فسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا».

وتابع «بيكا» هجومه، «كنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا، طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني».

عمر كمال عن حمو بيكا: «مبيعرفش يغني.. هو كراكتر»

واصل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، هجومه على عمر كمال، قائلًا: «أنت نفسك بيقطع وأنت بتغني.. وبتنزل الأوردرات تغني أغاني مش بتاعتك».

حمو بيكا لـ عمر كمال: «توبة أغني مع شخصية زيك»

ولم تمر ساعات حتى خرج عمر كمال للرد على بيكا في محاولة لتوضيح موقفه، في فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة بالمعنى الذى وصل لـ «بيكا» عندما قال إنه لا يجيد الغناء، موضحا: «أنا أقصد إنك مش بتعرف تغني يعني مقامات وسلم موسیقى أنت بتأدي حاجة معينة».