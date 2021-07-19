النقل العام بالقاهرة تستعد لإجازة عيد الأضحى بـ 11 إجراء

انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير خدمة المواصلات للمواطنين بمختلف الخطوط خلال فترة العيد، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة خلال إجازة العيد، وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليص زمن التقاطر لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على ارتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين، حيث أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لاستقبال العيد لخدمة المواطنين وذلك برعاية محافظ القاهرة وهى كالتالى:

-التنسيق ما بين خطوط هيئة النقل العام والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية.

-التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

- تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس تعمل كخدمة خاصة يتم تشغيلها خلال إجازة العيد فقط لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى.

- تكثيف الخطوط لمدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان حيث تشهد إقبالا جماهيريا.

- أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة وزيادة الركاب.

- تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات «G.P.S»، التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة.

- تشغيل غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكل مرافقها بالقاهرة الكبرى .

-توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد.

-مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات.

-تحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب.

- تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة لمواجهة أى حالات طارئة متعلقة بالتشغيل بمنع أى تكدس فى المناطق الترفيهية أو تحويل مسارات الخطوط عند الحاجة.