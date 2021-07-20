طفل يصيب سائق تاكسي بحالة إغماء في الفيوم.. والأهالي يتدخلون لإنقاذه

أكياس ممتلئة بدماء ذبح الأضاحي، يمسك بها الأطفال بين يديهم ويقفون على جانبي الطريق ينتظرون أي سيارة تمر لتكون فريسة لهم، فيقذفون من فيها بتلك الأكياس ويفرون هاربين ثم يعاودون الكرة مجدداً، ذلك هو المشهد السائد في شوارع محافظة الفيوم وقراها المختلفة، على الرغم من تحذيرات المحافظة المستمرة بعدم الذبح في الشوارع وخارج المجازر الحكومية، إلا أنّ الأطفال الذين يصفهم الجميع بالشياطين لم يكتفوا بذلك بل وضعوا أحجاراً داخل أكياس الدماء، مما تسبب في إصابة سائق سيارة بحالة إغماء جراء إصابته في الرأس مباشرة.

إصابة سائق تاكسي بإغماء بسبب كيس دماء

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بورود بلاغاً من العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم، بإصابة سائق تاكسي بإغماء خلال قيادته التاكسي الخاص به، ومروره من شارع دار الرماد بنطاق القسم، حيث قذفه أحد الأطفال بكيس ممتلئ بدماء الأضاحي وبداخله حجرا أصابه مباشرةً.

نقل سائق تاكسي للمستشفى بعدما قذفه طفل بكيس دماء

وتوقفت السيارة التي كانت تسير ببطئ حرصاً على نظافتها حتى لا تتسخ بدماء الأضاحي، فيما قام الأهالي بركن السيارة والاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلت السائق إلى المستشفى بعدما أصيب بإغماء جراء إصابته في منتصف رأسه مباشرةً، فيما فر الطفل هارباً.

محافظ الفيوم يحذر الجزارين من الذبح في الشوارع

على جانب آخر، حذر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجزارين من ذبح الأضاحي بالشوارع، مُشدداً على ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع، والذبح بالمجازر الرسمية التي تم فتحها بالمجان طوال أيام العيد، حفاظاً على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.