آلاف المواطنين يؤدون صلاة العيد في الفيوم بـ 2000 مسجد «صور»

أدى عشرات الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المُبارك، في 2000 مسجد خصصتهم مديرية الأوقاف بالمحافظة، لاستقبال المُصلين في عيد الأضحى المُبارك، وسط الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة العيد، من تعقيم وتطهير في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نصت عليها رئاسة الوزراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا، فيما توافد المُصلون على المساجد لأداء صلاة العيد في تمام الخامسة صباحاً أي قبل صلاة العيد بنصف ساعة ليتمكنوا من حجز مكان قبل الزحام.

صلاة عيد الأضحى بالفيوم.. الأسر تبتهج بالعيد

وتجمعت أسر كاملة في مسجد ناصر، وأمام أبوابه، حيث حرصت الأسرة كاملة على أداء صلاة عيد الأضحى معاً ابتهاجاً بالعيد قبل أن يذهبوا لمنازلهم تمهيداً لبدء ذبح الأضاحي.

صلاة عيد الأضحى بالفيوم.. انتشار أمني

نشرت قوات أمن الفيوم، العشرات من ضباط ورجال الشرطة بمحيط المساجد، لتأمين صلاة عيد الأضحى، كما انتشر رجال المرور لتيسير الحركة المرورية خلال صلاة العيد، فيما مشطت قوات الحماية المدنية محيط المساجد المخصصة لصلاة العيد قبل بدء الصلاة.

صلاة عيد الأضحى بالفيوم.. المحافظ يصلي بمسجد ناصر

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارتا الصحة والأوقاف.

صلاة عيد الأضحى بالفيوم.. الخُطبة

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل، وكيفية توزيع لحوم الأضحية، كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب، والتحذير من ذبح الأضاحي بالشوارع حفاظاً على البيئة والنظافة العامة.

صلاة عيد الأضحى بالفيوم.. الضوابط

وقال الدكتور حسني حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّه جرى وضع عدد من الشروط لأداء الصلاة بأمن ولتمر بسلام، موضحاً أنّ الشروط تمثلت في:

-فتح المسجد قبيل صلاة عيد الأضحى المُبارك بربع ساعة، وغلقه بعد صلاة العيد مباشرة.

- التأكيد على ترك المسافات الآمنة بين المُصلين.

- الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والمصلى الشخصي لكل فرد.

- التأكيد على غلق دورات المياه وعدم فتحها

- عدم السماح بالصلاة في الساحات

- منع اصطحاب الأطفال

صلاة عيد الأضحى بالفيوم.. الخطباء

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أنه قد تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكداً على أن جميع المساجد تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، مع تشغيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات أول بأول.