حظك اليوم برج الثور الأربعاء 21-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يبذل قصارى جهده في عمله طول الوقت، ويكره الثرثرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

رغم الضغوط.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك سرعة بديهة ويساعدانك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.